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Европе стоило бы направить деньги для Киева на создание своей системы ПРО — премьер Чехии

16:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и НАТО должны были бы направить передаваемые Украине деньги на создание собственной системы противоракетной обороны. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Idnes.

«Думаю, что, вместо того чтобы давать очередные деньги Украине, Европа или НАТО должны были бы использовать их для создания в Европе собственной [системы] обороны против баллистических ракет», — сказал премьер. «Очень важно, чтобы мы сосредоточились на [реализации] этого проекта», — отметил Бабиш. Он намерен поднять эту тему на ближайшем заседании Евросовета.

Он также отметил, что Чехия в текущем году вряд ли сможет выделить на оборону 2% ВВП. Этот показатель будет достигнут в 2027 году. Оборонный бюджет республики на будущей год будет увеличен на 36 млрд крон (около $1,6 млрд).

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