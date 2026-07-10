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НОВОСТИ

Лукьянов: после острой фазы противостояния Россию ждет этап национального строительства

09:57 10.07.2026

Следующий этап после фазы острого военного противостояния будет «не менее, а скорее и более важным» — национальное строительство, соответствующее реалиям будущего мира, который «обещает быть совсем другим, чем всё, к чему мы привыкли».

Об этом пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей колонке, посвященной эссе промышленника Андрея Мельниченко в The Economist, вызвавшему международный резонанс — от отдельной редакционной статьи британского журнала до дискуссии в российском экспертном сообществе.

Эксперт формулирует рамку выбора, стоящего перед страной: «Советский шлейф иссяк полностью. Ориентация на Запад с целью стать его частью давно не актуальна. Ориентация на Китай с перспективой превратиться в дополнение к очень мощному партнеру — рискованна. Автаркия невозможна. Остается ускоренное развитие себя, наращивание устойчивости и самодостаточности — не методами самоизоляции, а посредством диверсификации интересов и партнерств».

Такой подход, отмечает Лукьянов, свойственен теперь практически всем значимым экономическим игрокам: вопрос, как отстаивать интересы во фрагментированном, но по-прежнему взаимосвязанном мире, стоит перед каждым.

«Только у всех разный потенциал», — указывает эксперт. Потенциал России он оценивает как огромный, но раскрывать его «придется по-другому» — о чем, по его словам, и пишет Мельниченко.

Лукьянов признает, что карательные меры против России нанесли ей ущерб и создали новые проблемы. Однако они же «сформировали другое ядро, иное понимание интересов стратегического развития» делового сообщества. Опыт 1990-х–2020-х годов, по его мнению, поможет понять и, возможно, избежать повторения некоторых ошибок, но практического применения в новой фазе уже не найдет.

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