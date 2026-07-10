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Миссис БРИКС из ЮАР заявила о желании переехать в Россию

10:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссис БРИКС Миллсент Мфолоди Тлоу, представлявшая ЮАР на конкурсе красоты в Казани в марте 2026 года, заявила на Международной промышленной выставке «Иннопром‑2026» в Екатеринбурге о желании жить в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

«Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда‑нибудь осталась в России» — сказала она.

На форуме модель представила короны конкурса Miss BRICS. Их изготовил ювелирный дом Chamovskikh из золота и драгоценных камней. В настоящее время экспонаты можно увидеть на стенде Республики Татарстан.

В пресс-службе напомнили, что участницы конкурса соревновались в трех категориях: «Мисс БРИКС», «Миссис БРИКС» и «Маленькая Мисс БРИКС». Победительницей среди замужних участниц стала модель из ЮАР.

В настоящее время продолжается национальный отбор — он определит, кто представит Россию на международном этапе конкурса БРИКС в 2027 году.

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