Дропперство исчезает как вид преступления — Володин
11:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дропперство постепенно исчезает как вид преступления благодаря закону об уголовном наказании за передачу банковских карт из корыстных побуждений другим лицам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Спустя год МВД отмечает: дропперство постепенно исчезает как вид преступления. Это свидетельствует о том, что закон работает. Создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, в первую очередь подростков, в противоправную деятельность», — написал Володин в своем канале в «Максе».
Он отметил, что на момент принятия закона правоохранительные органы располагали сведениями о тысячах счетов, которые могли быть задействованы в выводе денежных средств. За год после вступления в силу закона было возбуждено свыше 2 тыс. уголовных по введенной законом статье.
«Кроме того, известно около 1,5 тыс. случаев, когда владелец банковской карты или счета, ставший дроппером, пошел на сотрудничество с полицией и помог раскрыть имена злоумышленников», — добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что с 2021 года Госдумой принято 18 федеральных законов по защите людей от мошенников.
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