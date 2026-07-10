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Названы регионы, где в июне было наиболее распространено курение табака

10:05 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Орловская область, Еврейская автономная область (ЕАО) и Республика Коми стали регионами, где в июне был зафиксирован самый высокий процент распространенности курения табака в возрасте 18 лет и старше. Это следует из данных Министерства здравоохранения РФ.

Так, в Орловской области показатель достиг 60% по соотношению выявления факторов риска курения табака к общему количеству граждан, прошедших диспансеризацию. На территории Еврейской автономной области показатель достиг 40%, а в Коми — 36%.

Кроме того, в ряде регионов показатель за месяц фиксируется ниже 10%. Это Херсонская область — 9,9%, ДНР — 9,3%, Республика Мордовия — 9,2%, Республика Дагестан — 8,85%. В Республике Ингушетия показатель достиг 5,98%, в Краснодарском крае — 4,34% и в Чеченской Республике — 0,54%.

Отмечается, что самый высокий процент снижения фиксируется в Ненецком автономном округе. На территории региона распространенность снизилась более чем на 70% в сравнении с данными за начало года. В свою очередь, распространенность курения выросла в июне в Амурской области с 10,2% в январе этого года до 19,1% в июне.

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