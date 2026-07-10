0
0
140
НОВОСТИ

Сорваны планы Киева устроить теракт ИИ-дронами на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

09:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины готовило масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с искусственным интеллектом, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Но предполагаемый исполнитель сообщил о готовящемся теракте и атака была сорвана на стадии подготовки, шедшей уже под контролем сотрудников ФСБ.

«В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома „Ростов-Центральный“, — рассказали в ЦОС.

Целью крупномасштабного теракта, отметили в ЦОС, было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. «Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 10.07.2026
Названы регионы, где в июне было наиболее распространено курение табака
0
22
10:00 10.07.2026
Более половины россиян считают, что контент влияет на взгляды и поведение детей
0
45
09:57 10.07.2026
Лукьянов: после острой фазы противостояния Россию ждет этап национального строительства
0
63
09:32 10.07.2026
Израиль передал США данные о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа — WSJ
0
62
09:05 10.07.2026
В Таганроге идет ликвидация возгорания на территории Морского порта после атаки БПЛА
0
185
09:00 10.07.2026
Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили 376 украинских беспилотников
0
186
23:05 09.07.2026
Volkswagen собирается вполовину уменьшить свой модельный ряд
0
647
22:35 09.07.2026
Зеленский признал «очень плохое отношение» жителей к людям в военной форме ВСУ
0
670
21:46 09.07.2026
В трех городах Ирана произошло несколько взрывов - Mehr.
0
858
20:30 09.07.2026
В центральной части Чехии произошло землетрясение
0
907

Возврат к списку