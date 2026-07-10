Сорваны планы Киева устроить теракт ИИ-дронами на военном аэродроме в Ростове-на-Дону
09:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины готовило масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с искусственным интеллектом, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Но предполагаемый исполнитель сообщил о готовящемся теракте и атака была сорвана на стадии подготовки, шедшей уже под контролем сотрудников ФСБ.
«В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома „Ростов-Центральный“, — рассказали в ЦОС.
Целью крупномасштабного теракта, отметили в ЦОС, было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. «Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», — сообщили в ЦОС.
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