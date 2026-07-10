Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили 376 украинских беспилотников
09:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
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