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НОВОСТИ

В Таганроге идет ликвидация возгорания на территории Морского порта после атаки БПЛА

09:05 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание ликвидируют на территории морского порта в Таганроге после атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. Идет ликвидация пожара», — написал он в своем канале в «Максе».

Слюсарь добавил, что в результате падения осколков в Таганроге повреждено остекление и двери частного дома. Пострадавших нет. Также загорелась крыша административного здания. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

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