Израиль передал США данные о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа — WSJ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля передали США разведывательные данные, свидетельствующие о якобы подготовке в Иране покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как полагает издание, эта информация может привести к ужесточению позиции США и усилению эскалации в конфликте с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает выступать за военные действия против исламской республики, хотя Трамп до последнего времени оставался сторонником дипломатического решения, опасаясь экономических последствий эскалации, поясняется в публикации.