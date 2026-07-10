Израиль передал США данные о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа — WSJ
09:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля передали США разведывательные данные, свидетельствующие о якобы подготовке в Иране покушения на американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как полагает издание, эта информация может привести к ужесточению позиции США и усилению эскалации в конфликте с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает выступать за военные действия против исламской республики, хотя Трамп до последнего времени оставался сторонником дипломатического решения, опасаясь экономических последствий эскалации, поясняется в публикации.
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