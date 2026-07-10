Власти графства Чешир запретили вывешивать английские флаги на улице
10:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям города Нортуич (английское графство Чешир) вывешивать английские флаги на улице, назвав это «противозаконным и „антиобщественным поведением“. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
Английские флаги — крест Святого Георгия — и гирлянды были размещены вдоль улицы Черч-роуд, как и на многих других по всей Англии, в поддержку сборной, которая готовится к четвертьфинальному матчу с командой Норвегии в субботу. Однако местные власти в письмах, направленных домовладельцам, потребовали убрать такие композиции. Их создание, по словам авторов послания, является нарушением в соответствии с законами по борьбе с антисоциальным поведением 2003 года и о дорогах общего пользования 1980-го.
Однако местные жители наотрез оказываются убрать их, поскольку англичане по-прежнему борются на ЧМ-2026 по футболу за титул чемпиона мира. Украшения помогают, как отмечают они, создать «прекрасную атмосферу» во время мирового чемпионата.
Как сообщалось ранее, власти английского графства Оксфордшир решили в судебном порядке запретить массовое вывешивание британских и английских флагов на улицах, площадях и мостах, поскольку это мешает обзору водителей.
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