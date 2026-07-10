Собянин: Новый медколледж в «Сколкове» будет одним из крупнейших в Москве
10:54 10.07.2026
Готовить квалифицированных специалистов среднего звена для московской медицины поможет развитие среднего профессионального образования. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в частности, будет открыт современный медицинский колледж в «Сколкове», где будут учиться более 5000 студентов по четырем наиболее востребованным направлениям. В их числе «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая».
Как отмечает градоначальник, соседство с инновационным центром «Сколково» позволит студентам и преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами России. «Базой для медицинской практики станут расположенные здесь крупные клиники, в том числе новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62», - подчеркнул мэр.
Глава города напомнил, что недавно был утвержден архитектурный облик медицинского колледжа. Будет построено современное технологичное здание площадью 55 тыс. кв м, этот комплекс будет одним из крупнейших в российской столице. Он будет разделен на отдельные учебные блоки, которые окажутся связаны между собой открытыми многофункциональными зонами. Центральная часть здания спроектирована в форме куба со ступенчатой пространственной структурой, которая добавит динамики и объема. У здания будет стильный фасад, выполненный из светлого крупноформатного керамогранита, декоративного металла и панорамного остекления, который украсит красный крест.
Колледж оснастят большим количеством современных тренажеров, мастерских и лабораторий по химии, физике и биологии. Кабинеты информационных технологий будут адаптированы для онлайн-форматов и дистанционных занятий. При этом для лекций создадут просторные аудитории, а для подготовки к занятиям и работы над проектами будет открыта медиатека.
Отдохнуть можно будет в рекреационных зонах, а для физической активности откроют откроют современное спортивное пространство.
Завершение строительства колледжа планируется в 2029 году, отметил Собянин.
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