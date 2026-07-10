Датчан просят сообщать о появлении ядовитого походного шелкопряда — Ritzau
11:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти ряда муниципалитетов в Дании призвали жителей сообщать о случаях обнаружения дубового походного шелкопряда. Об этом пишет агентство Ritzau.
Эти насекомые уже были обнаружены в нескольких районах, поэтому власти готовятся к возможности их появления на дубах других территорий. Каждая гусеница шелкопряда имеет около 60 тыс. жгучих волосков с природным токсином, который при контакте может вызывать сильный зуд, кожную сыпь, раздражение слизистых и горла и даже серьезные аллергические реакции.
«Нам также нужна ваша помощь, — говорится на странице муниципалитета Кёге (восточное побережье острова Зеландия) в соцсети, где населению предлагается сообщать об обнаружении гусениц шелкопряда через приложение. — Мы составляем карту районов, где она потенциально может появиться, чтобы следить за развитием ситуации. В то же время мы готовим план с конкретными мерами, чтобы быть готовыми быстро отреагировать, если она будет обнаружена».
Дубовый походный шелкопряд был впервые обнаружен в Оденсе в январе прошлого года. Предполагается, что личинки насекомого попали в Данию вместе с импортированными из Германии деревьями в связи со строительством легкорельсового транспорта. Токсин гусениц вызвал сыпь и зуд у местных жителей, поэтому муниципалитет рекомендовал воздержаться от движения по некоторым тротуарам и велосипедным дорожкам. Но население было недовольно действиями властей, поэтому жители даже провели демонстрацию перед зданием мэрии.
После летних каникул правительство приглашает представителей парламента на встречу, где будут обсуждать вопрос о дубовом походном шелкопряде. Как сообщил министр по делам природы и защиты животных Кристиан Рабьер Мадсен, на встрече обсудят необходимость дальнейших инициатив и обеспечение основы для долгосрочного решения этой проблемы.
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