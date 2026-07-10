В Германии число банкротств предприятий в апреле выросло на 7,1% — статистика

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число банкротств предприятий в Германии в апреле составило почти 2,3 тыс., что на 7,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Согласно его данным, апрель стал вторым месяцем по числу зарегистрированных заявлений о банкротстве минимум с 2018 года. Выше этот показатель был лишь в марте текущего года, когда ведомство насчитало чуть больше 2,3 тыс. заявлений. Наиболее пострадавшими отраслями стали транспорт, складская логистика, ресторанно-гостиничный бизнес и строительство.