Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный сингл в жанре классической музыки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный сингл — классическую композицию под названием Bracken Road. Она должна войти в альбом Life Is a Dream, выпуск которого запланирован на 21 августа.

Диск будет состоять из 12 композиций, которые двукратный лауреат американской кинопремии «Оскар» создал за последние шесть десятилетий. Пластинка была записана Лондонской филармонией под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля.

«Музыка была моим первым желанием, первым вожделением, и я сочинял музыку на протяжении всей жизни. Некоторые из этих композиций были со мной десятилетия, и я до сих пор возвращаюсь к ним», — говорится в заявлении 88-летнего Хопкинса. Всемирно известный актер, родившийся в 1937 году в валлийском городе Порт-Толбот, начал играть на фортепиано в четыре года, импровизировать в шесть лет, а будучи подростком писал музыку для местных театральных постановок.

Ставшая доступной в пятницу композиция с полным названием «1947: Сюита для фортепиано и оркестра: II. „Bracken Road“ была создана в 1963 году, когда Хопкинс работал в театре в Ливерпуле. Она вдохновлена детскими воспоминаниями, улицами, полями, фермами и горами Уэльса. Автор назвал ее посвящением Первой симфонии английского композитора Эдварда Элгара.

Газета The Times называет эту композицию «четырьмя с половиной минутами туманной, умиротворенной и певучей оркестровой музыки, необыкновенно приятной для слуха», предсказывая ей «славное будущее на волнах радиостанции Classic FM».

В 1992 году Хопкинс был удостоен «Оскара» за роль профессора Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» (The Silence of the Lambs, 1991). Отличительная черта Лектера — страсть к классической музыке, профессор слушает Гольдберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха.