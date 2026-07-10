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Новак заявил о дефиците топлива на рынке России из-за «прилетов» по НПЗ

14:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На топливном рынке России наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за «прилетов» по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал он.

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