Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего лишь четверть пожилых россиян оценивает свое здоровье как хорошее. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое неинфекционное заболевание. Это то, что мы называем „болезнями-попутчиками“. Более 20% имеют инвалидность. И всего 25% оценивают свое здоровье как хорошее», — сказал он.

Министр добавил, что 66% жителей старшего возраста имеют синдром старческой астении. Это возрастное нарушение, которое характеризуется потерей мышечной массы и общей слабостью.