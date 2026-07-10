0
0
146
НОВОСТИ

Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко

12:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего лишь четверть пожилых россиян оценивает свое здоровье как хорошее. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое неинфекционное заболевание. Это то, что мы называем „болезнями-попутчиками“. Более 20% имеют инвалидность. И всего 25% оценивают свое здоровье как хорошее», — сказал он.

Министр добавил, что 66% жителей старшего возраста имеют синдром старческой астении. Это возрастное нарушение, которое характеризуется потерей мышечной массы и общей слабостью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 10.07.2026
Турпоток иностранцев в Россию в январе — мае вырос на 23%
0
29
13:04 10.07.2026
Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду
0
76
13:00 10.07.2026
Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный сингл в жанре классической музыки
0
79
12:52 10.07.2026
Сбер пригласил на стажировку Екатерину Малкову, набравшую 500 баллов на ЕГЭ
0
101
12:32 10.07.2026
Чехия не будет направлять деньги Украине, подтвердил премьер
0
142
12:05 10.07.2026
В Германии число банкротств предприятий в апреле выросло на 7,1% — статистика
0
175
12:00 10.07.2026
Из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026»
0
189
11:32 10.07.2026
Датчан просят сообщать о появлении ядовитого походного шелкопряда — Ritzau
0
226
11:20 10.07.2026
Нефтяной экспорт из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд — МЭА
0
221
11:05 10.07.2026
Отстранение Федерации тенниса России остается в силе — World Tennis
0
255

Возврат к списку