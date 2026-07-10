Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко
12:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего лишь четверть пожилых россиян оценивает свое здоровье как хорошее. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое неинфекционное заболевание. Это то, что мы называем „болезнями-попутчиками“. Более 20% имеют инвалидность. И всего 25% оценивают свое здоровье как хорошее», — сказал он.
Министр добавил, что 66% жителей старшего возраста имеют синдром старческой астении. Это возрастное нарушение, которое характеризуется потерей мышечной массы и общей слабостью.
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