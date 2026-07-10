Из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За период проведения первого этапа операции „Нелегал-2026“ пресечено 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тыс. иностранных граждан», — написала она в «Максе».

Волк добавила, что также выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тыс. недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. «Принято решений о неразрешении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тыс. иностранных граждан. Возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске», — рассказала представитель ведомства.

Первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» проведен в России под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности в июне этого года МВД России совместно с ФСБ и Росфинмониторингом. Цели операции заключаются в противодействии незаконной миграции, пресечении деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным промыслом, а также установлении лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий особое внимание уделялось проверке мест компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров», — отметила Волк.

Работа по противодействию незаконной миграции в РФ будет продолжена, добавили в МВД.