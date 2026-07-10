Из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026»
12:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«За период проведения первого этапа операции „Нелегал-2026“ пресечено 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тыс. иностранных граждан», — написала она в «Максе».
Волк добавила, что также выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тыс. недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. «Принято решений о неразрешении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тыс. иностранных граждан. Возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске», — рассказала представитель ведомства.
Первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» проведен в России под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности в июне этого года МВД России совместно с ФСБ и Росфинмониторингом. Цели операции заключаются в противодействии незаконной миграции, пресечении деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным промыслом, а также установлении лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.
«В ходе оперативно-профилактических мероприятий особое внимание уделялось проверке мест компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров», — отметила Волк.
Работа по противодействию незаконной миграции в РФ будет продолжена, добавили в МВД.
Новости
- 13:04 10.07.2026
- Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду
- 13:00 10.07.2026
- Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный сингл в жанре классической музыки
- 12:52 10.07.2026
- Сбер пригласил на стажировку Екатерину Малкову, набравшую 500 баллов на ЕГЭ
- 12:32 10.07.2026
- Чехия не будет направлять деньги Украине, подтвердил премьер
- 12:20 10.07.2026
- Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко
- 12:05 10.07.2026
- В Германии число банкротств предприятий в апреле выросло на 7,1% — статистика
- 11:32 10.07.2026
- Датчан просят сообщать о появлении ядовитого походного шелкопряда — Ritzau
- 11:20 10.07.2026
- Нефтяной экспорт из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд — МЭА
- 11:05 10.07.2026
- Отстранение Федерации тенниса России остается в силе — World Tennis
- 11:00 10.07.2026
- Дропперство исчезает как вид преступления — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать