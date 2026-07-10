0
0
84
НОВОСТИ

Сбер пригласил на стажировку Екатерину Малкову, набравшую 500 баллов на ЕГЭ

12:52 10.07.2026

стажировка.JPG
Фото Сбера 
Екатерина Малкова, первая выпускница за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена, набравшая максимальные 500 баллов, посетила Штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте. Там прошла встреча с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным, который вручил ей оффер на оплачиваемую стажировку в Сбере.

Выпускница сможет самостоятельно выбрать команду для прохождения стажировки. Кроме того, ей будут доступны все образовательные возможности Сбера, включая обучение в «Школе 21», программы СберУниверситета, а также полный доступ к электронной библиотеке банка.

Во время визита для Екатерины также провели экскурсию по офису. Она познакомилась с экспертами из разных направлений компании, узнала, как создаются продукты и сервисы для миллионов клиентов.

Стажировки остаются одним из ключевых направлений работы Сбера с молодыми специалистами: с 2026 года набор проходит круглогодично, а каждый второй участник после её завершения продолжает карьеру в компании. Банк также развивает более 64 совместных образовательных программ с 28 вузами по всей стране.

«Развитие экономики сегодня во многом зависит от людей, которые обладают знаниями, стремятся создавать новое и готовы решать сложные задачи. Поэтому Сбер уделяет большое внимание развитию образования и поддержке талантливой молодежи — мы создаем возможности для того, чтобы школьники и студенты могли раскрывать свой потенциал, получать практический опыт и строить успешную карьеру вместе с компанией. История Екатерины — яркий пример того, как целеустремленность, труд и стремление к знаниям помогают достигать выдающихся результатов. Мы рады пригласить ее в Сбер, где она сможет познакомиться с нашей командой, работать с лучшими экспертами и выбрать направление для дальнейшего профессионального развития. Уверен, это только начало большого пути и впереди у Екатерины еще много ярких свершений. Мы рады стать частью этой истории и будем помогать ей реализовывать свой потенциал», – сказал Александр Ведяхин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 10.07.2026
Турпоток иностранцев в Россию в январе — мае вырос на 23%
0
6
13:04 10.07.2026
Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду
0
59
13:00 10.07.2026
Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный сингл в жанре классической музыки
0
64
12:32 10.07.2026
Чехия не будет направлять деньги Украине, подтвердил премьер
0
132
12:20 10.07.2026
Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко
0
149
12:05 10.07.2026
В Германии число банкротств предприятий в апреле выросло на 7,1% — статистика
0
168
12:00 10.07.2026
Из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026»
0
182
11:32 10.07.2026
Датчан просят сообщать о появлении ядовитого походного шелкопряда — Ritzau
0
214
11:20 10.07.2026
Нефтяной экспорт из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд — МЭА
0
214
11:05 10.07.2026
Отстранение Федерации тенниса России остается в силе — World Tennis
0
249

Возврат к списку