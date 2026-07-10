Сбер пригласил на стажировку Екатерину Малкову, набравшую 500 баллов на ЕГЭ
12:52 10.07.2026
|Фото Сбера
Выпускница сможет самостоятельно выбрать команду для прохождения стажировки. Кроме того, ей будут доступны все образовательные возможности Сбера, включая обучение в «Школе 21», программы СберУниверситета, а также полный доступ к электронной библиотеке банка.
Во время визита для Екатерины также провели экскурсию по офису. Она познакомилась с экспертами из разных направлений компании, узнала, как создаются продукты и сервисы для миллионов клиентов.
Стажировки остаются одним из ключевых направлений работы Сбера с молодыми специалистами: с 2026 года набор проходит круглогодично, а каждый второй участник после её завершения продолжает карьеру в компании. Банк также развивает более 64 совместных образовательных программ с 28 вузами по всей стране.
«Развитие экономики сегодня во многом зависит от людей, которые обладают знаниями, стремятся создавать новое и готовы решать сложные задачи. Поэтому Сбер уделяет большое внимание развитию образования и поддержке талантливой молодежи — мы создаем возможности для того, чтобы школьники и студенты могли раскрывать свой потенциал, получать практический опыт и строить успешную карьеру вместе с компанией. История Екатерины — яркий пример того, как целеустремленность, труд и стремление к знаниям помогают достигать выдающихся результатов. Мы рады пригласить ее в Сбер, где она сможет познакомиться с нашей командой, работать с лучшими экспертами и выбрать направление для дальнейшего профессионального развития. Уверен, это только начало большого пути и впереди у Екатерины еще много ярких свершений. Мы рады стать частью этой истории и будем помогать ей реализовывать свой потенциал», – сказал Александр Ведяхин.
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