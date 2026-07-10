0
0
0
НОВОСТИ

Турпоток иностранцев в Россию в январе — мае вырос на 23%

13:12 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток в Россию из-за рубежа с января по май 2026 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 млн человек. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Растет и въездной туризм: с января по май этого года число иностранных гостей увеличилось на 23% — до 2 млн человек», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:04 10.07.2026
Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду
0
59
13:00 10.07.2026
Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный сингл в жанре классической музыки
0
64
12:52 10.07.2026
Сбер пригласил на стажировку Екатерину Малкову, набравшую 500 баллов на ЕГЭ
0
91
12:32 10.07.2026
Чехия не будет направлять деньги Украине, подтвердил премьер
0
132
12:20 10.07.2026
Всего 25% пожилых россиян оценивают своё здоровье как хорошее — Мурашко
0
149
12:05 10.07.2026
В Германии число банкротств предприятий в апреле выросло на 7,1% — статистика
0
168
12:00 10.07.2026
Из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026»
0
182
11:32 10.07.2026
Датчан просят сообщать о появлении ядовитого походного шелкопряда — Ritzau
0
214
11:20 10.07.2026
Нефтяной экспорт из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд — МЭА
0
214
11:05 10.07.2026
Отстранение Федерации тенниса России остается в силе — World Tennis
0
249

Возврат к списку