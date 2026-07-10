Турпоток иностранцев в Россию в январе — мае вырос на 23%

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток в Россию из-за рубежа с января по май 2026 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 млн человек. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Растет и въездной туризм: с января по май этого года число иностранных гостей увеличилось на 23% — до 2 млн человек», — говорится в сообщении.