Рекордное нашествие медведей угрожает Восточной Финляндии — Yle

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное за последние годы нашествие бурых медведей наблюдается в Восточной Финляндии, службы реагирования работают на пределе возможностей, чтобы контролировать ситуацию. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию региона.

По ее данным, количество вызовов правоохранителей в связи с инцидентами с медведями к концу июня текущего года превысило несколько сотен. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов, в 2024 году — 131, а в 2025 — 199. Представитель полиции Восточной Финляндии Харри-Пекка Похьолайнен заявил телекомпании, что правоохранительные органы работают на пределе возможностей. «Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией», — подчеркнул он.

Телеканал отмечает, что рост популяции медведей связан с фактической приостановкой охоты на этих животных за пределами оленеводческих угодий. Охота на медведей с 2023 года практически не проводилась из-за того, что выданные разрешения на отстрел животных были обжалованы в суде, который затем их аннулировал. В этом году было подано 379 заявок на разрешение на отстрел медведей. Сезон охоты на этих хищников в Финляндии традиционно начинается 20 августа, к этому времени станет известно, будут ли заявки одобрены или аннулированы, как и в прошлые годы.