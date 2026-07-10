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Власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ — Новак

14:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, на топливном рынке России есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт из-за атак беспилотников.

«Тем не менее, мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме», — подчеркнул вице-премьер.

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