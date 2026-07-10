Стало известно, где в России чаще забирают рекордную господдержку на долгосрочные сбережения
15:12 10.07.2026
Почти 5,9 млн участников программы долгосрочных сбережений в СберНПФ — партнёре СберИнвестиций — получили господдержку за 2025 год. Сумма доплат составила 119,7 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем год назад.
Господдержку по программе долгосрочных сбережений (ПДС) начисляют на личные взносы в первые десять лет участия. Чтобы получить 36 тысяч рублей за календарный год, надо успеть пополнить программу соразмерно официальному среднемесячному доходу.
Чаще всего максимальную доплату получают жители Республики Мордовия: там по 36 тысяч пришло 59% участников, которым начислили господдержку. Далее в рейтинге следуют Ульяновская и Тамбовская области, а также Чувашская Республика — по 57%. Пятую строчку рейтинга разделили Ивановская и Волгоградская области — по 56% соответственно.
«В 2026 году участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ стали чаще получать максимальную господдержку. В 2025 году это удалось 37% сберегателей, а теперь — 45%. Мы стараемся доступно рассказывать, как работает ПДС и как получить максимум льгот. Такой подход приносит результат: если год назад СберНПФ помог 1,8 млн россиян воспользоваться доплатами от государства, то в 2026 — почти 5,9 млн. Мы ценим такое доверие и продолжим помогать людям копить с выгодой на любые цели», – сказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
На конец июня 2026 года 8,5 млн россиян делают долгосрочные сбережения с помощью СберНПФ. Чтобы стать участником программы долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Человек пополняет счёт сам, а государство доплачивает до 36 тысяч рублей в год и так десять лет. Кроме того, участники программы могут ежегодно получать налоговый вычет на личные взносы.
При желании на ПДС-счёт можно перевести средства накопительной пенсии, тем самым «разморозив» их. После перевода эти деньги можно в любой момент использовать для оплаты дорогостоящего лечения.
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