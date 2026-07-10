РФ открыта к достижению целей в украинском конфликте путем дипломатии — Песков
15:12 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия остается открытой к достижению своих целей в конфликте вокруг Украины путем мирных дипломатических переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент [РФ Владимир] Путин сохраняет свою открытость», — подчеркнул представитель Кремля.
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