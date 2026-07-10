Парламент Гагаузии заявил, что будет отстаивать права автономии всеми законными способами

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народное собрание (парламент) Гагаузии (НСГ) не согласно с решением Конституционного суда Молдавии, который лишил автономию полномочий проводить выборы, и будет отстаивать свои права всеми законными способами. Об этом говорится в заявлении, которое было принято в ходе внеочередного заседания НСГ.

«Мы категорически не согласны с выводами Конституционного суда и выражаем глубокое сожалению в связи с тем, что следствием принятого решения стало существенное сокращение объема полномочий автономии. <…> Все предусмотренные Конституцией Республики Молдова, законодательством страны и международным правом демократичные механизмы будут использованы для защиты статуса Гагаузии, полномочий ее органов власти и прав жителей», — отмечается в документе.