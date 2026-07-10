В Мневниковской пойме появится новый променад — Сергей Собянин

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В Москве во Мневниковской пойме появится новое общественное пространство у воды. По словам мэра столицы Сергея Собянина, его протяженность составит около 2 км, он протянется на улице Нижние Мневники — от дома 37а, строения 17 до дома 45, строения 1. «Раньше там была заброшенная территория», — напомнил градоначальник.

Как сообщил глава города, на деревянном настиле над водой создадут семь зон отдыха со смотровыми площадками. Одна из них будет стилизована под маяк. Его можно будет посетить и подняться на второй уровень.

А на верхнем уровне променада будет размещена большая смотровая площадка, неподалеку от которой создадут детскую площадку. Украсит пространство скульптуры и сухой ручей, спускающийся к реке сверху.

Прилегающую территорию планируют дополнительно озеленить и установить современное освещение. На деревянном настиле со стороны воды будет организована архитектурно-художественная подсветка. Завершение работ планируется уже нынешней осенью. По словам мэра, в перспективе во Мневниковской пойме планируется построить еще две набережные.

Отметим, что всего с 2011 года в столице привели в порядок около 110 километров набережных Москвы-реки. Например, в этом году планируется привести в порядок четыре набережные в районе Хамовники — Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Сейчас активно идет ремонт Пречистенской набережной, где впервые с в 2017 года полностью заменят асфальтобетонное покрытие. Также в рамках благоустройства там будут установлены лавочки для отдыха и проведено озеленение. На набережной здесь разобьют почти 4000 квадратных метров газона. При этом общая протяженность обновленных набережных в Хамовниках будет превышать 5 км, что позволит сформировать единый комфортный маршрут для пешеходов.

Также будет благоустроен участок набережной в Новомосковском административном округе Москвы - после завершения всех работ у жителей Коммунарки появится новое место для отдыха с птичьим садом и качелями у воды.