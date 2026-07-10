Летавший над Черным морем самолет-разведчик НАТО переместился в Прибалтику

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летавший накануне над акваторией Черного моря самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, переместился в страны Балтии и работает сейчас в их небе. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Самолет-разведчик, который в четверг был замечен над нейтральными водами Черного моря, сейчас находится в воздушном пространстве стран Балтии, где курсирует с юга на север и обратно», — сказал собеседник агентства. По его словам, борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и в настоящее время движется над Литвой, Латвией и Эстонией на высоте около 10,5 км. «Траектория полета проходит вдали от пограничных с Россией и Белоруссией районов, однако разворот производится вблизи побережья Финского залива с эстонской стороны», — заметил источник.

Он напомнил, что на этой неделе Bombardier Challenger 650 Artemis II два дня подряд летал вокруг Калининградской области, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда же вместе с ним у границ российского региона был замечен и самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий британским ВВС.

Источник добавил, что полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II над Черным морем и Прибалтикой за последний месяц фиксировались неоднократно, причем несколько раз они совершались даже в выходные дни, чего ранее почти не случалось.