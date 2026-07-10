Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду
13:04 10.07.2026
Сбер запустил оплату покупок по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии — QRIS — в приложении СберБанк Онлайн, сумма покупки автоматически конвертируется в рубли..
Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или оплатить такси, достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии.
Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в СберБанк Онлайн. При оплате на экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.
Для оплаты на Android и iOS необходима актуальная версия приложения: для Android — с 16.10, для iOS — с 17.0. Версию СберБанк Онлайн можно посмотреть в разделе «Настройки» → «О приложении».
Индонезия стала уже 13-й страной, где клиенты Сбера могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду.
За 2 квартал ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сбера вырос более чем в два раза. Каждый месяц свыше 190 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.
Страны Азии остаются наиболее популярным направлением для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Помимо Индонезии, оплата по QR также доступна клиентам Сбера в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.
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