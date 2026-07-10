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НОВОСТИ

Чехия не будет направлять деньги Украине, подтвердил премьер

12:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия не будет финансировать Украину. Неизменность этой позиции подтвердил премьер-министр Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Idnes.

«В силе [остается] то, что Украине [мы] денег не дадим. Мы продолжаем [ее поддерживать с помощью] снарядной инициативы, но из чешского бюджета никаких денег не дадим», — сказал премьер.

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