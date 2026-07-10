Нефтяной экспорт из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд — МЭА
11:20 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в июне 2026 года составил 7,71 млн баррелей в сутки (б/с), что на 5,33% больше, чем в мае, говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). Доходы же от экспорта упали почти на 24%, до $15,84 млрд, на фоне снижения цен на российские энергоносители.
Поставки нефти из РФ в июне выросли на 620 тыс. б/с, а нефтепродуктов — упали на 230 тыс. б/с.
Доходы от экспорта нефти в июне составили $12,23 млрд (на $2,44 млрд меньше, чем в мае), от экспорта нефтепродуктов — $3,61 млрд (снижение на $2,53 млрд).
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