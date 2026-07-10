Нефтяные компании держат цены на АЗС на уровне не выше инфляции — Новак

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России держат цены на своих автозаправочных станциях (АЗС) на уровне не выше инфляции. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», — сказал он.