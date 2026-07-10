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Страны Балтии и Польша обгонят США по доле военных расходов в ВВП — Еврокомиссия

16:32 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва, Эстония, Латвия и Польша опередят США по соотношению военных расходов к ВВП в текущем году. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Литва) на своей странице в соцсети X.

«НАТО опубликовала интересные данные о военных расходах в 2026 году. Небольшие выдержки: Балтийские страны и Польша занимают ведущие позиции по тому, какую часть ВВП они потратят на оборону, США находятся на девятом месте», — написал еврокомиссар.

Согласно опубликованной НАТО статистике, Литва в этом году израсходует на военные нужды 5,33% ВВП, Эстония — 5,1%, Латвия — 4,92%, Польша — 4,68%. На пятом месте Греция с 3,65% ВВП. За ними следуют Дания, Норвегия и Швеция.

У США, по данным НАТО, военные ассигнования составят 3,17% ВВП (около $1 трлн). Почти 5% ВВП Балтии и Польши вместе — это менее $50 млрд.

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