Украина потеряла до 50% мощностей производства электроэнергии
17:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина на сегодняшний день уже потеряла около 50% мощности производства электричества, при этом больше всего пострадала именно маневровая генерация. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко.
По его словам, в январе–апреле этого года вынужденные ограничения электроснабжения снизили фактическое потребление электроэнергии примерно на 6,5 млрд кВт-ч, что составляет примерно 1 135 суток среднего потребления такого города, как Киев.
«Растет количество поражений, особенно в этом году — на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — сказал он.
Кроме того, перед энергосистемой стоят такие вызовы, как рост потребления электричества в отдельных областях, потребность интегрировать возобновляемые источники энергии и обеспечить стабильность работы, информировал Зайченко.
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