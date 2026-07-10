0
0
64
НОВОСТИ

Украина потеряла до 50% мощностей производства электроэнергии

17:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на сегодняшний день уже потеряла около 50% мощности производства электричества, при этом больше всего пострадала именно маневровая генерация. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко.

По его словам, в январе–апреле этого года вынужденные ограничения электроснабжения снизили фактическое потребление электроэнергии примерно на 6,5 млрд кВт-ч, что составляет примерно 1 135 суток среднего потребления такого города, как Киев.

«Растет количество поражений, особенно в этом году — на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — сказал он.

Кроме того, перед энергосистемой стоят такие вызовы, как рост потребления электричества в отдельных областях, потребность интегрировать возобновляемые источники энергии и обеспечить стабильность работы, информировал Зайченко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 10.07.2026
В Мали заявили, что Франция готовила госпереворот в апреле
0
33
17:12 10.07.2026
Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные о расследовании по Старобельску
0
94
16:32 10.07.2026
Страны Балтии и Польша обгонят США по доле военных расходов в ВВП — Еврокомиссия
0
149
16:12 10.07.2026
Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией российских С-400 — ТВ
0
216
16:10 10.07.2026
Сбер запустил серию подкастов для подростков «Каким еще ты можешь быть?»
0
189
16:00 10.07.2026
Европе стоило бы направить деньги для Киева на создание своей системы ПРО — премьер Чехии
0
223
15:36 10.07.2026
В Мневниковской пойме появится новый променад — Сергей Собянин
0
244
15:32 10.07.2026
Парламент Гагаузии заявил, что будет отстаивать права автономии всеми законными способами
0
239
15:12 10.07.2026
Стало известно, где в России чаще забирают рекордную господдержку на долгосрочные сбережения
0
298
15:12 10.07.2026
РФ открыта к достижению целей в украинском конфликте путем дипломатии — Песков
0
321

Возврат к списку