Украина потеряла до 50% мощностей производства электроэнергии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на сегодняшний день уже потеряла около 50% мощности производства электричества, при этом больше всего пострадала именно маневровая генерация. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко.

По его словам, в январе–апреле этого года вынужденные ограничения электроснабжения снизили фактическое потребление электроэнергии примерно на 6,5 млрд кВт-ч, что составляет примерно 1 135 суток среднего потребления такого города, как Киев.

«Растет количество поражений, особенно в этом году — на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — сказал он.

Кроме того, перед энергосистемой стоят такие вызовы, как рост потребления электричества в отдельных областях, потребность интегрировать возобновляемые источники энергии и обеспечить стабильность работы, информировал Зайченко.