Верховный комиссар ООН запросил у РФ данные о расследовании по Старобельску
17:12 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление Верховного комиссара ООН запросило у РФ информацию по расследованию удара Киева по колледжу в Старобельске. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
«Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», — сказала Лантратова.
Она отметила, что обязательно в ближайшее время такой ответ предоставят.
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