В Мали заявили, что Франция готовила госпереворот в апреле
17:40 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мали считают, что в апреле 2026 года в Елисейском дворце был подготовлен план по свержению действующего малийского правительства. Об этом ТАСС заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета Фусейну Уаттара.
«Мы уверены, что больше не будем застигнуты врасплох дьявольскими планами, которые готовятся в Елисейском дворце во Франции, чтобы навредить властям Мали», — заявил он.
Уаттара отметил, что события 24 и 25 апреля были «операцией по обезглавливанию находящейся у власти малийской администрации». Без поддержки Африканского корпуса судьба страны была бы неопределенной, и Мали могла столкнуться с государственным переворотом, добавил он. Помощь российских партнеров стала решающим фактором в разгроме боевиков, уточнил политик.
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