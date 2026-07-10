17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мали считают, что в апреле 2026 года в Елисейском дворце был подготовлен план по свержению действующего малийского правительства. Об этом ТАСС заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета Фусейну Уаттара.

«Мы уверены, что больше не будем застигнуты врасплох дьявольскими планами, которые готовятся в Елисейском дворце во Франции, чтобы навредить властям Мали», — заявил он.

Уаттара отметил, что события 24 и 25 апреля были «операцией по обезглавливанию находящейся у власти малийской администрации». Без поддержки Африканского корпуса судьба страны была бы неопределенной, и Мали могла столкнуться с государственным переворотом, добавил он. Помощь российских партнеров стала решающим фактором в разгроме боевиков, уточнил политик.