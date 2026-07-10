Минюст РФ признал песню «Россия для кавказцев» экстремистской

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ включило в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев».



«Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя „Русня“ с наименованием „Россия для кавказцев“ продолжительностью около 5 минут 10 секунд <…>», — говорится в реестре ведомства.



Основанием для внесения материала в перечень стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.



Кроме того, в реестр были включены брошюра «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песня исполнителя «Велимор» под названием «Мглой Велимор» на основании решений Томского областного суда от 30 апреля 2026 года и Мурманского областного суда от 21 мая текущего года соответственно.





