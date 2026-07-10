В Херсонской области из-за ВСУ погибли более 500 мирнх жителей, 3,7 тыс. ранены - Сальдо

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 мирных жителей, в том числе 20 детей, погибли за все время из-за агрессии со стороны ВСУ, еще 3,7 тыс. человек были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».



«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тыс. человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 [среди] раненых. <…> Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», — сказал Сальдо.



Он добавил, что мирные жители подвергаются атакам со стороны ВСУ практически ежедневно.



«Киевский режим наносит удары по населенным пунктам, дорогам, дворам, магазинам, больницам — по тем местам, где находятся обычные люди с детьми. В то же время мы все знаем, что дети должны жить, учиться, отдыхать — сейчас каникулы. К сожалению, сейчас практически никто не ходит даже на берег моря купаться, потому что есть опасения, что противник будет с помощью дронов и безэкипажных катеров выбрасывать мины на побережье», — уточнил глава региона.





