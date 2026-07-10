Более половины россиян считают, что контент влияет на взгляды и поведение детей
10:00 10.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины россиян (57%) считают, что фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка и компьютерные игры оказывают заметное влияние на формирование взглядов и поведения детей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия».
Главным фактором формирования личности ребенка, по мнению опрошенных, остаются родители — их влияние отметили 68% респондентов. На втором месте оказались друзья и сверстники (61%), следом — потребляемый контент (57%).
При этом 43% участников опроса считают, что на детей также влияют блогеры, стримеры и инфлюенсеры. Около трети россиян (31%) указали на роль школы, учителей, воспитателей и тренеров. Значительно реже респонденты называли СМИ (11%), бабушек и дедушек (7%) и книги (4%).
Отвечая на вопрос о том, кто должен в первую очередь влиять на воспитание и формирование личности ребенка, 96% россиян назвали родителей. Далее следуют школа, учителя и воспитатели (69%), книги (32%) и бабушки с дедушками (26%). Контент оказался лишь на пятом месте — его выбрали 16% опрошенных, а блогеров, стримеров и инфлюенсеров — всего 3%.
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