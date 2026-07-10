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НОВОСТИ

Эксперты: признание Мельниченко вписывается в курс на «национализацию элит»

20:37 10.07.2026

Упоминание Андреем Мельниченко в интервью The Economist его встречи с президентом России в мае 2025 года ряд западных комментаторов истолковал как свидетельство «согласованности» текста. Однако, по оценке экспертов, куда важнее содержание сказанного: в интервью предприниматель фактически выразил раскаяние в том, что российские элиты в свое время «ошиблись, отделив свою судьбу от страны». Именно этот тезис, а не сам факт встречи, аналитики называют ключевым.

Признание Мельниченко почти дословно совпадает с многолетней линией Владимира Путина о необходимости возврата капиталов и «приземления» бизнеса в национальную юрисдикцию — той самой, что еще в 2000-е была выражена формулой «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам». Спустя годы один из крупнейших промышленников страны публично подтверждает правоту этого подхода: модель глобального бизнеса без опоры на собственное государство он теперь прямо называет ошибочной.

В этой логике можно рассматривать Мельниченко как флагмана процесса «национализации элит» — патриотичного капиталиста, который де-факто перенес центр жизненных интересов в Россию и связал с ней своё будущее. В отличие от многих "форбсов" он живет в Москве. И показательно, что предприниматель не скрывает контактов с руководством страны, тогда как многие предпочитают, напротив, их не афишировать — из осторожности и в нынешних санкционных условиях, и на будущее.

На этом фоне его позицию можно оценивать его позицию  как более цельную. Человек, который открыто говорит, где он стоит, сильнее того, кто хеджирует риски на все стороны. Именно такой разворот деловой элиты — от космополитизма к опоре на страну — комментаторы называют одним из главных внутренних итогов последних лет.

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