США исключили возможность сделки с Ираном без вывоза обогащенного урана — Reuters

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация исключила возможность достижения окончательных договоренностей с Ираном, если Тегеран не согласится передать США свой запас обогащенного урана.

«Я просто хочу ясно дать понять, что, если мы не получим пыль (администрация США называет обогащенный уран „ядерной пылью“ — прим. ТАСС), у нас не будет сделки с Ираном», — заявило в пятницу должностное лицо США группе журналистов на брифинге. «У нас есть много вариантов», — добавил американский чиновник, слова которого привело агентство Reuters, имея в виду действия США в случае отказа Тегерана выполнить это требование.