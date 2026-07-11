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США исключили возможность сделки с Ираном без вывоза обогащенного урана — Reuters

09:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация исключила возможность достижения окончательных договоренностей с Ираном, если Тегеран не согласится передать США свой запас обогащенного урана.

«Я просто хочу ясно дать понять, что, если мы не получим пыль (администрация США называет обогащенный уран „ядерной пылью“ — прим. ТАСС), у нас не будет сделки с Ираном», — заявило в пятницу должностное лицо США группе журналистов на брифинге. «У нас есть много вариантов», — добавил американский чиновник, слова которого привело агентство Reuters, имея в виду действия США в случае отказа Тегерана выполнить это требование.

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