Контроль над морскими коммуникациями стал инструментом давления — Патрушев

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль над стратегическими морскими коммуникациями, такими как Ормузский или Баб-эль-Мандебский проливы, превращается в инструмент давления и сдерживания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU в честь своего 75-летия.

Помощник президента назвал тот факт, что Мировой океан надолго останется местом противостояния, уже не предположением, а «практически аксиомой».

«Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок», — пояснил он, добавив, что это видно на примере Ормузского пролива.