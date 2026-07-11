Контроль над морскими коммуникациями стал инструментом давления — Патрушев
08:40 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контроль над стратегическими морскими коммуникациями, такими как Ормузский или Баб-эль-Мандебский проливы, превращается в инструмент давления и сдерживания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU в честь своего 75-летия.
Помощник президента назвал тот факт, что Мировой океан надолго останется местом противостояния, уже не предположением, а «практически аксиомой».
«Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок», — пояснил он, добавив, что это видно на примере Ормузского пролива.
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