Силы ПВО за ночь уничтожили 178 беспилотников ВСУ над регионами России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ в ночь на 11 июля уничтожили 178 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.