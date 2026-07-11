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Силы ПВО за ночь уничтожили 178 беспилотников ВСУ над регионами России

08:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ в ночь на 11 июля уничтожили 178 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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