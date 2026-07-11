0
0
93
НОВОСТИ

Трамп заявил, что при покушении на него со стороны Ирана США ударят "тысячами ракет"

10:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Тегерана США применят тысячи ракет против Ирана.

«Тысяча ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи незамедлительно последуют за ними, если правительство Ирана исполнит свою угрозу, высказанную во многих частях мира, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня», — написал он в соцсети Truth Social. Как подчеркнул американский лидер, «приказы уже отданы, и военные США готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана». Как он отметил, «этот срок может быть продлен».

Трамп 8 июля выступил с утверждением, что может пасть жертвой покушения на его жизнь со стороны Ирана. Никаких доказательств этого он не привел.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 11.07.2026
Если бы Россия пустила флот «на иголки», то ее загнали бы вглубь континента — Патрушев
0
0
09:30 11.07.2026
Товарооборот между Арменией и Россией сократился на 21,5%
0
183
09:00 11.07.2026
США исключили возможность сделки с Ираном без вывоза обогащенного урана — Reuters
0
236
09:00 11.07.2026
В 2ГИС появилась карта бензина практически по всем АЗС в РФ
0
211
08:50 11.07.2026
В Таганрогском заливе погиб матрос технического судна при атаке БПЛА
0
239
08:40 11.07.2026
Контроль над морскими коммуникациями стал инструментом давления — Патрушев
0
248
08:30 11.07.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 178 беспилотников ВСУ над регионами России
0
286
22:00 10.07.2026
РФ обозначет условия, а не отказывается от переговоров с Украиной - Патрушев
0
1022
20:37 10.07.2026
Эксперты: признание Мельниченко вписывается в курс на «национализацию элит»
0
1102
19:45 10.07.2026
В Херсонской области из-за ВСУ погибли более 500 мирнх жителей, 3,7 тыс. ранены - Сальдо
0
1023

Возврат к списку