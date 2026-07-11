Трамп заявил, что при покушении на него со стороны Ирана США ударят "тысячами ракет"
10:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Тегерана США применят тысячи ракет против Ирана.
«Тысяча ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи незамедлительно последуют за ними, если правительство Ирана исполнит свою угрозу, высказанную во многих частях мира, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня», — написал он в соцсети Truth Social. Как подчеркнул американский лидер, «приказы уже отданы, и военные США готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана». Как он отметил, «этот срок может быть продлен».
Трамп 8 июля выступил с утверждением, что может пасть жертвой покушения на его жизнь со стороны Ирана. Никаких доказательств этого он не привел.
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