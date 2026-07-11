Если бы Россия пустила флот «на иголки», то ее загнали бы вглубь континента — Патрушев
10:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сегодня оказалась бы загнана вглубь континента и отрезана от всего мира, если бы в 1990-е годы пошла по пути, который ей навязывали либералы, и пустила советский флот «на иголки». Такое мнение выразил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев.
«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики, — подчеркнул Патрушев в интервью KP.RU. — Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира — и в итоге бы расчленили нашу страну».
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