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КНДР намерена вывести отношения с Китаем на новый уровень — Ким Чен Ын

11:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР готова вывести отношения с Китаем на новый уровень и развивать их как образец стратегического сотрудничества между социалистическими государствами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной лидером республики Ким Чен Ыном председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 65-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя странами, текст которой распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я готов вместе с вами поднимать корейско-китайскую дружбу, основанную на прекрасной истории и традиции, на новый уровень и развивать ее как образец самых мощных и стратегических отношений между социалистическими государствами», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын отметил, что договор, подписанный 11 июля 1961 года, создал правовую основу для развития отношений между КНДР и Китаем. По его словам, Пхеньян рассматривает дальнейшее укрепление традиционных связей между двумя странами как неизменную позицию партии и правительства.

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