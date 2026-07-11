ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве
11:30 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ночь на 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.
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