ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ночь на 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.