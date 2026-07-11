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Условия завершения конфликта на Украине будут хуже для Киева, чем в 2022 году — Косачев

12:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине закончится переговорами, а документы для завершения будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью aif.ru.

«В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины», — сказал он.

Косачев подчеркнул, что Украина безвозвратно упустила свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями еще в 2022 году, за что Киев может «благодарить» только своих зарубежных спонсоров, которые на самом деле использовали их, но не защитили.

«Кровь всех последующих жертв конфликта с обеих сторон — точно на руках и совести этих спонсоров, у которых соблазн нанести России „стратегическое поражение“ перевесил и здравый смысл, и экономические соображения, и все выдающиеся достижения и навыки дипломатии прежних столетий», — добавил Косачев.

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