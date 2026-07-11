Мали обвиняет СМИ Франции в создании фейков с помощью ИИ
13:00 11.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские средства массовой информации ведут кампанию по дезинформации против Мали, используя искусственный интеллект (ИИ) для создания фейков. Об этом заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета Фусейну Уаттара.
Депутат назвал французскую прессу «мусорными СМИ», заявив, что информационная журналистика во Франции давно мертва. По его словам, французские массмедиа стали рупором для террористов.
«[Французские СМИ] с помощью искусственного интеллекта генерируют ситуации, которых никогда не было на территории Мали, и распространяют их в различных социальных сетях», — отметил Уаттара.
Эта медийная кампания, по его словам, направлена на деморализацию малийских войск, создание паники среди населения и лишение переходного правительства поддержки.
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