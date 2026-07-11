Внешние силы не прекращают попыток сменить власть в Грузии — правящая партия

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешние силы и сегодня не прекращают попыток сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну для продвижения своих интересов. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«При участии внешних сил всегда были попытки переворота, углубления поляризации и прочее. Это навязано извне, на это тратились большие деньги. Они и сегодня не успокаиваются и стараются сменить действующую власть на свою агентуру. Мы знаем, для чего им это нужно. Им надо использовать нашу страну в своих интересах», — сказал Каладзе.

Мэр отметил работу Службы госбезопасности Грузии, 10 июля задержавшей гражданина страны, обвиняемого в приобретении оружия и взрывчатки для диверсии 4 октября 2025 года, в день проведения выборов в местные органы власти. «Соответствующие следственные ведомства находятся на высоте. Мы видели целый ряд процессов, как все планировалось. В течение нескольких месяцев велась кампания, они (участники беспорядков — прим. ТАСС) говорили, что готовились к революции. 4 октября начали исполнять. Соответствующие ведомства провели превентивные мероприятия», — сказал Каладзе.