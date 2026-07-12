Глава Пентагона: Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят

12:50 Источник: Интерфакс

Американские удары по Ирану, нанесенные в ночь на воскресенье, являются расплатой Тегерана за принятие неверных решений, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят", - написал он в соцсети Х, комментирую новую серию ударов американских вооруженных сил по иранским целям в ответ на нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.