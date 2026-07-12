ВС РФ нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске - Минобороны России

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ поразили в порту «Черноморск» два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, патрульный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.

«<…> В порту „Черноморск“ поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия», — сказали в ведомстве.

ВС РФ ударами поразили в Одесском морском торговом порту объекты инфраструктуры и логистического центра «Одтранса». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Поражены в Одесской области: в порту „Одесса“ (государственное предприятие „Одесский морской торговый порт“) объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании „Одтранс“, осуществляющей перевозку грузов военного назначения», — сказали в ведомстве.